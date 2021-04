Linke erkundigt sich nach multinationalen Manövern

Verteidigung/Kleine Anfrage - 08.04.2021 (hib 442/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion will über die Beteiligung der Bundeswehr an multinationalen Manövern und Übungen informiert werden. In einer Kleinen Anfrage (19/27639) möchte sie unter anderem erfahren, wie viele deutsche Soldaten von 2018 bis 2020 an multinationalen Manövern und Übungen teilgenommen haben und welche Kosten dadurch entstanden sind. Zudem verlangt sie Auskunft über die für 2021 geplanten Manöver und Übungen.