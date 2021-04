FDP fragt nach Sprachförderung

Familie, Senioren, Frauen und Jugend/Kleine Anfrage - 08.04.2021 (hib 443/2021)

Berlin: (hib/AW) Die FDP-Fraktion verlangt Auskunft über die Sprachförderung von Kindern und Jugendlichen. In einer Kleinen Anfrage (19/27717) will sie unter anderem wissen, wie viele Kinder und Jugendliche nach Kenntnis der Bundesregierung Bedarf an Sprachförderung haben und wie sich deren Zahl künftig entwickeln wird. Zudem möchte sie erfahren, mit welchen Maßnahmen die Bundesregierung die Sprachförderung unterstützt.