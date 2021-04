Fast 8.000 Visaanträge aus den Westbalkanstaaten in 2020

Auswärtiges/Antwort - 09.04.2021 (hib 446/2021)

Berlin: (hib/JOH) Im Jahr 2020 sind in Deutschland laut Bundesregierung insgesamt 7.945 Anträge zur Visaerteilung aus den Westbalkanstaaten im Rahmen der Nachfolgeregelung der sogenannten Westbalkanregelung bearbeitet worden. 5.188 Visa seien erteilt worden, die meisten aus Mazedonien, schreibt sie in der Antwort (19/28011) auf eine Kleine Anfrage (19/26638) der Fraktion Die Linke. Ablehnende Bescheide habe es in 2.722 Fällen gegeben.

Derzeit betrügen die Wartezeiten für Visa zum Familiennachzug, wo die größte Nachfrage nach Visa bestehe, in Belgrad und Tirana über ein Jahr, in Sarajewo und Skopje sieben Monate und in Pristina knapp vier Monate, heißt es weiter. In Podgorica (Montenegro) bestünden für Visa zum Familiennachzug derzeit keine Wartezeiten. Die Bundesregierung verweist zur Begründung auf zeitaufwändige Schutzmaßnahmen aufgrund der Covid19-Pandemie sowie auf einen Rückstau von Antragstellungen aufgrund der zeitweiligen Einreisebeschränkungen nach Deutschland von März bis Juni 2020.