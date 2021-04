Bundesrat gibt Stellungnahme zu Gesetzen

Wirtschaft und Energie/Unterrichtung - 12.04.2021 (hib 456/2021)

Berlin: (hib/FNO) Der Bundesrat erhebt in seinen Stellungnahmen keine Einwände zu den vorgesehenen Änderungen in verschiedenen Bundesgesetzen, darüber informiert die Bundesregierung in zwei Unterrichtungen (19/28128 und 19/28129). Konkret geht es um die Novellierung des Kriegswaffenkontrollgesetzes und des Außenwirtschaftsgesetzes (19/27451), sowie der Handwerksordnung und anderen handwerksrechtlichen Vorschriften (19/27440).