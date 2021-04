Linke fragt nach Gedenken an Überfall auf Sowjetunion

Verteidigung/Kleine Anfrage - 13.04.2021 (hib 471/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Die Linke verlangt Auskunft über Gedenkveranstaltungen anlässlich des 80. Jahrestags des Überfalls des Deutschen Reichs auf die Sowjetunion. In einer Kleinen Anfrage (19/28097) möchte sie erfahren, ob die Bundesregierung Veranstaltungen im In- oder im Ausland in Eigenregie durchführt oder ob es internationale Gedenkveranstaltungen gibt, zu denen Vertreter der Bundesregierung eingeladen wurden.