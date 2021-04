AfD fragt nach gemieteten Fahrzeugen in Mali-Einsätzen

Verteidigung/Kleine Anfrage - 13.04.2021 (hib 471/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über angemietete geschützte Fahrzeuge in den Mali-Einsätzen der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/27985) will sie unter anderem wissen, warum die Bundeswehr keine eigenen geschützten Fahrzeuge in den Mali-Einsätzen nutzt und warum keine marktgängigen geschützten Fahrzeuge in Deutschland über die BwFuhrpark Service GmbH beschafft und nach Mali verlegt wurden.