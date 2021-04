Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 13.04.2021 (hib 471/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die AfD-Fraktion interessiert sich in einer Kleinen Anfrage(19/28221) für Aroma- und Zusatzstoffe in Lebensmitteln. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Verwendung von Aromastoffen bei der Produktion von Fertiglebensmitteln in den letzten fünf Jahren entwickelt hat.