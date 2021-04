Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 13.04.2021 (hib 471/2021)

Berlin: (hib/STO) Mit Anforderungen an Bewerber bei der Bundespolizei befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/28327). Darin erkundigt sie sich danach, welche Anforderungen die Bewerber im Rahmen des Einstellungstests der Bundespolizei gegenwärtig erfüllen müssen, um aufgenommen zu werden. Auch will sie unter anderem wissen, wann im Zeitraum von 2010 bis 2020 „die Anforderungen an die Bewerber bei der Bundespolizei auf welche Weise und mit welcher Begründung“ abgewandelt wurden.