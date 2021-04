Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 13.04.2021 (hib 471/2021)

Berlin: (hib/STO) Die Zahl der im vergangenen Jahr in Deutschland begangenen Brandstiftungsdelikte will die AfD-Fraktion von der Bundesregierung erfahren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/28332) unter anderem danach, welche dieser Vorfälle der politisch links motivierten Kriminalität zugeordnet wurden.