Anschlag auf Haus eines französischen Journalisten in Niger

Auswärtiges/Antwort - 14.04.2021 (hib 487/2021)

Berlin: (hib/AHE) Um einen Anschlag auf das Haus des Korrespondenten von Radio France International in der Republik Niger geht es in der Antwort der Bundesregierung (19/28191) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/27759). Nach der Bekanntgabe der vorläufigen Ergebnisse der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen sei es an mehreren Tagen zu gewaltsamen Ausschreitungen, insbesondere in der Hauptstadt Niamey, gekommen. Im Zusammenhang mit diesen Unruhen sei der Anschlag verübt worden. Erkenntnisse zu den Beweggründen der Täter sowie Anhaltspunkte zu gezielten Übergriffen auf französische Einrichtungen in Niger im Rahmen der Proteste liegen der Bundesregierung nach eigenem Bekunden nicht vor.