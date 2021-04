Fahrzeugzulassung bleibt eigene Angelegenheit der Länder

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 15.04.2021 (hib 496/2021)

Berlin: (hib/HAU) „Die Fahrzeugzulassung bleibt eine eigene Angelegenheit der Länder.“ Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/28066) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/27396). Angesichts des besonders in der Pandemiesituation deutlich gewordenen Bedarfes von Unternehmen, Fahrzeuge bundesweit zuzulassen, will die Bundesregierung nach eigener Aussage die Länder bei der Abwicklung der von den Unternehmen gestellten Zulassungsanträge durch eine Steuerung beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unterstützen, heißt es in der Antwort.