AfD erkundigt sich nach Arbeitsunfällen an Bahnanlagen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 20.04.2021 (hib 521/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die AfD-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (19/28094) nach Arbeitsunfällen an Anlagen der Infrastruktursparten der Deutschen Bahn AG (DB AG). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, in welcher Form sich das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) mit den „wiederholt auftretenden Oberleitungsunfällen“ auseinandergesetzt hat, und welche Maßnahmen getroffen wurden, um die Zahl dieser Unfälle zu verringern.