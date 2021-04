AfD fragt nach Krafträumen bei der Bundeswehr

Verteidigung/Kleine Anfrage - 20.04.2021 (hib 522/2021)

Berlin: (hib/AW) Die AfD-Fraktion verlangt Auskunft über Krafträume in den Liegenschaften der Bundeswehr. In einer Kleinen Anfrage (19/28035) will sie unter anderem wissen, in wie vielen Liegenschaften Krafträume existieren und ob Regelungen über die Einrichtung von Krafträumen existieren. Zudem will sie über die Nutzung der Krafträume durch Soldaten und Zivilangestellte der Bundeswehr informiert werden.