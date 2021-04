Grüne fragen nach Hemmnissen beim Windenergieausbau

Verteidigung/Kleine Anfrage - 21.04.2021 (hib 533/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen verlangt Auskunft über militärische Hemmnisse beim Ausbau der Windenergie. In einer Kleinen Anfrage (19/28590) will sie unter anderem wissen, in wie vielen Fällen die Bundeswehr in den letzten Jahren in die Genehmigung von Windkraftanlagen einbezogen wurde und in wie vielen Fällen sie der Errichtung von Windkraftanlagen zustimmte. Zudem möchte sie erfahren, in wie vielen Fällen Hubschraubertiefflugstrecken relevant waren bei der Entscheidung über Windkraftanlagen.