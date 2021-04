Wirtschaft und Energie/Antwort - 22.04.2021 (hib 542/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung rät weiter von Reisen im In- und Ausland ab. Das bekräftigt sie in der Antwort (19/28461) auf eine Kleine Anfrage (19/27751) der AfD-Fraktion. Auf nicht zwingend notwendige Reisen solle verzichtet werden, heißt es darin. Zu den Perspektiven für die Tourismuswirtschaft erklärt die Bundesregierung, ihr Tourismusbeauftragter stehe in ständigem Austausch mit der Branche, auch zum Neustart des Tourismus. „Die Anstrengungen richten sich dabei vor allem auf die Frage, wie sicheres Reisen auch in Zeiten der Pandemie gelingen kann.“