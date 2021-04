Bericht zur Bildung für nachhaltige Entwicklung

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Unterrichtung - 27.04.2021 (hib 554/2021)

Berlin: (hib/ROL) Als Unterrichtung (19/28940) liegt der Bericht der Bundesregierung zur „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ (BNE) für die 19. Legislaturperiode vor. Er befasst sich mit dem Stand und der Entwicklung von BNE in Deutschland im Zeitraum von Mitte 2017 bis Mitte 2021 und bildet die BNE-Aktivitäten der Bundesregierung, der Länder und Länderkonferenzen sowie der Kommunen in der laufenden Wahlperiode ab. Aufgeführt werden außerdem die BNE-Aktivitäten weiterer gesellschaftlicher Akteure aus dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung. Auch wird kenntlich gemacht, welchen Beitrag BNE zur Erreichung der 17 Nachhaltigkeitsziele aus der Agenda 2030 der Vereinten Nationen (VN) leistet.

Wie in der Vorlage ausgeführt wird, muss sich die Gesellschaft mit zunehmenden globalen Herausforderungen auseinandersetzen. Ungleichheiten, Klimawandel, Ressourcenknappheit, Pandemien seien einige Beispiele davon. Eine Antwort darauf bildeten die 17 Nachhaltigkeitsziele aus der VN-Agenda. Denn eine nachhaltige Gesellschaft sei „offener, resilienter und gerechter“. Dieser Gedanke stehe im Zentrum der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie und ihrer Neuauflagen sowie des Klimaschutzprogramms 2030 der Bundesregierung.

„Nachhaltigkeit unserer Gesellschaft gelingt nur gemeinsam“, heißt es in dem Bericht weiter. Dafür brauche man eine Bildung, die auf nachhaltige Entwicklung ausgerichtet ist. Bildung für nachhaltige Entwicklung verfolge das Ziel, „die Menschen zu zukunftsfähigem Denken und Handeln zu befähigen“. Sie ermögliche einen kritischen, aber dennoch empathischen und umfassenden Blick. BNE ermögliche es jedem Einzelnen und in jedem Alter, die Auswirkungen des eigenen Handelns auf die Welt zu verstehen und verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, ist die Bundesregierung überzeugt.

Dem Bericht zufolge wurden die Maßnahmen der Bundesregierung im BNE-Bereich in der 19. Legislaturperiode erheblich ausgebaut. In den vergangenen Jahren seien unter anderem BNE-Landesstrategien verabschiedet oder weiterentwickelt, neue Leitperspektiven für Lehrpläne erarbeitet und Lehrmaterialien für BNE veröffentlicht worden. Auch sei 2020 mithilfe einer Förderung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung der Weg für ein BNE-Kompetenzzentrum bereitet worden, um die Kommunen dabei zu unterstützen, BNE in ihren Bildungsstrukturen zu verankern.