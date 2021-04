Mittel aus dem DigitalPakt Schule für Sachsen-Anhalt

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 27.04.2021 (hib 554/2021)

Berlin: (hib/ROL) Zum Stichtag 31. Dezember 2020 sind dem Land Sachsen-Anhalt laut Bundesregierung im Rahmen des DigitalPakts Schule Bundesmittel in Höhe von rund 29 Millionen Euro bewilligt worden. Davon würden rund 22,5 Millionen Euro auf Träger öffentlicher Schulen sowie rund 2,4 Millionen Euro auf freie Träger entfallen, schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/28583) auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/28205). Darüber hinaus seien Bundesmittel in Höhe von 4,1 Millionen Euro als landesweite Maßnahmen bewilligt worden.