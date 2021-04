Keine Modularisierung bei Steuerbeamten-Ausbildung

Finanzen/Antwort - 27.04.2021 (hib 555/2021)

Berlin: (hib/AB) Die Bundesregierung plant bei der Ausbildung von Steuerbeamten keine Modularisierung für gezielte Spezialisierungen. Das teilt sie in ihrer Antwort (19/28577) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/28211) mit. Für eine derartige Modularisierung sehe sie derzeit keine Veranlassung. Über notwendige Weiterentwicklungen in der Ausbildung von Steuerbeamten tausche sich die Bundesregierung regelmäßig mit den Ländern in einem Ausschuss aus. Die Studienpläne würden fortlaufend den Erfordernissen der Digitalisierung in der Steuerverwaltung angepasst.