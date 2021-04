Finanzen/Antwort - 28.04.2021 (hib 565/2021)

Berlin: (hib/AB) Detaillierte Angaben zur Verkaufs- und Mietenpolitik der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben in Niedersachsen macht die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/28317) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/27067). Die Antwort enthält unter anderem eine Liste der verkauften Immobilien in Niedersachsen im Zeitraum von 2013 bis 2020.