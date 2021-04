Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 28.04.2021 (hib 566/2021)

Berlin: (hib/HAU) Die aktuelle Situation der Luftrettung in Deutschland thematisiert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/28475). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Landestellen im öffentlichen Interesse („Public Interest Sites“, PIS) für die Luftrettung zurzeit existieren. Gefragt wird auch, wie viele Flugbewegungen (An- und Abflug) es im Rahmen von Luftrettungseinsätzen in den Jahren 2019 und 2020 an PIS-Landestellen gab.