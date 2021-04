Zahl der Feinwerkmechanikbetriebe rückläufig

Wirtschaft und Energie/Antwort - 28.04.2021 (hib 567/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Zahl der Feinwerkmechanikbetriebe ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken und lag 2020 bei 14.995. Das geht aus der Antwort (19/28431) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/28162) der FDP-Fraktion hervor. Die Teilbranche erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von mehr als 29,4 Milliarden Euro.

In der Antwort listet die Bundesregierung weiter Daten zur Inanspruchnahme von Kurzarbeit in Teilsparten auf. Zahlenmaterial zu Corona-Hilfen für Feinwerkmechaniker schlüsselt sie nach Bundesland und in unterschiedliche Fachgruppen auf.