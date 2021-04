Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung/Antwort - 30.04.2021 (hib 576/2021)

Berlin: (hib/ROL) Mit dem Förderprogramm „Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen Anlagen“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie können die Um- und Aufrüstung von stationären Anlagen in Schulen gefördert werden. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/28887) auf die Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/27855) zu Raumluftfilter in Schulen. Die Entscheidung, mobile Geräte im Rahmen der Bundesförderung nicht zu fördern, basiere auf aktuellen wissenschaftlichen Studien und Bewertungen, insbesondere der Kommission Innenraumlufthygiene (IRK) am Umweltbundesamt (UBA). Demnach könnten mobile Geräte zwar einen Beitrag dazu leisten, kontaminierte Raumluft - je nach Filterqualität - stofflich zu entlasten, sie trügen aber nur begrenzt zur Verbesserung der Raumluft bei, da sie den Frischluftanteil in der Raumluft nicht erhöhen würden.