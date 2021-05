Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung/Kleine Anfrage - 04.05.2021 (hib 596/2021)

Berlin: (hib/JOH) Um die Hintergründe der „Förderung von Buschholznutzung in Namibia und Hamburg durch die deutsche Entwicklungszusammenarbeit“ geht es der Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/29059). Unter anderem wollen die Abgeordneten erfahren, inwiefern die Bundesregierung ausschließen kann, dass Gelder aus dem Projekt „Bush Control and Biomass Utilisation“ (BCBU) für Aktivitäten verwendet wurden beziehungsweise werden, die auf die Nutzung namibischer Busch-Biomasse in deutschen Kraftwerken oder der Exportförderung von Busch-Biomasse ausgerichtet sind.