Gesundheit/Kleine Anfrage - 04.05.2021 (hib 596/2021)

Berlin: (hib/PK) Mit künstlerischen Therapien in der psychotherapeutischen Versorgung befasst sich die Grünen-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/29074). Die Abgeordneten wollen wissen, welche Chancen nach Ansicht der Bundesregierung in der Kunst- und Musiktherapie liegen.