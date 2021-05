Die Linke fragt nach Beratungsaufträge an PD

Finanzen/Kleine Anfrage - 04.05.2021 (hib 597/2021)

Berlin: (hib/AB) Beratungsaufträge an das Unternehmen „PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH“ stehen im Mittelpunkt einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (19/29021). Die Abgeordneten interessieren sich für die Zahl der Aufträge von Bund, Ländern und Kommunen. Außerdem möchten sie wissen, welche Unterauftragnehmer die PD beauftragt hat. PD liegt zu 100 Prozent in öffentlicher Hand, der Bund hält mehr als drei Viertel der Anteile, schreiben die Abgeordneten in der Vorbemerkung.