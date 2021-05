Wehrtechnische Forschung im Fokus der Linken

Verteidigung/Kleine Anfrage - 04.05.2021 (hib 597/2021)

Berlin: (hib/AW) Die Linksfraktion verlangt Auskunft über wehrtechnische Forschung an öffentlichen Hochschulen und an Forschungseinrichtungen. In einer Kleinen Anfrage (19/29108) will sie unter anderem wissen, welche Forschungsaufträge das Verteidigungsministerium in den Jahren 2019 und 2020 an öffentliche Hochschulen und Forschungseinrichtungen erteilt hat. Zudem erkundigt sie sich nach der Zusammenarbeit zwischen wehrwissenschaftlichen Einrichtungen der Bundeswehr und zivilen Forschungseinrichtungen.