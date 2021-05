Linke fordert Hilfe für Freiberufler

Wirtschaft und Energie/Antrag - 05.05.2021 (hib 610/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Fraktion Die Linke möchte Freiberufler, Selbstständige und Kunst-, Kultur und Medienschaffende mit einem fiktiven Unternehmerlohn in Höhe von mindestens 1.200 Euro monatlich unterstützen. Dieses Bundeshilfen-Programm solle für die Zeit der Corona-Pandemie und rückwirkend ab März 2020 gelten, erklären die Abgeordneten in einem Antrag (19/29273). Außerdem fordern sie, bei einer Inzidenz unter 100 den Ländern„im Rahmen von befristeten Modellprojekten in einigen ausgewählten Regionen, mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept“ die Öffnung einzelner Kulturbereiche zu ermöglichen. Die berufliche Existenz dieser Berufssparten stehe auf dem Spiel, begründen die Abgeordneten ihren Vorstoß.