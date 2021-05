Mehr als 13 Millionen Testergebnisse übermittelt

Gesundheit/Antwort - 07.05.2021 (hib 621/2021)

Berlin: (hib/PK) Die Corona-Warn-App (CWA) hat sich nach Einschätzung der Bundesregierung in der Pandemie bewährt. Über die App seien bislang mehr als 13,4 Millionen Testergebnisse (positiv und negativ) an die Nutzer übermittelt worden, heißt es in der Antwort (19/29177) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (19/28227) der AfD-Fraktion. Mehr als 415.000 Nutzer hätten ihr positives Ergebnis geteilt und damit ihre Kontaktpersonen über die App warnen können.