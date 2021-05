Nutzen und Kosten der deutschen Raumfahrtprogramme

Wirtschaft und Energie/Kleine Anfrage - 10.05.2021 (hib 624/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Linksfraktion hinterfragt Mehrkosten im deutschen Raumfahrtprogramm. In einer Kleinen Anfrage (19/29346) möchten die Abgeordneten wissen, wie die Bundesregierung mögliche Programmbeteiligungen für die noch nicht in der Vorsorge für zukünftige Beteiligungen an der Europäischen Weltraumagentur ESA enthaltenen Positionen hinsichtlich von Ausfinanzierung, Projektzielführung und Realisierung bewertet.