Bundesförderung für 30.196 öffentliche Ladepunkte

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 10.05.2021 (hib 625/2021)

Berlin: (hib/HAU) In dem von 2017 bis 2020 laufenden Bundesförderprogramm „Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Deutschland“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wurden insgesamt 30.196 öffentliche Ladepunkte bewilligt, darunter 9.729 Schnellladepunkte. Davon seien 12.052 Ladepunkte (10.219 Schnellladepunkte und 1.832 Normalladepunkte) bereits in Betrieb, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/28640) auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/27584). „Dies ist ein großer Erfolg, der dem Hochlauf der Zulassungszahlen bei E-Pkw auch gerecht wurde“, schreibt die Regierung.

Insgesamt gibt es mit Stand 1. April 2021 38.441 Ladepunkte in Deutschland. Darunter sind 4.832 Schnellladepunkte mit einer Leistung von mehr als 22 kW.