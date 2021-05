Lärmschutzmaßnahmen am Autobahnkreuz Oberhausen

Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 10.05.2021 (hib 625/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für den Um- und Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen wurden laut Bundesregierung umfangreiche Lärmschutzmaßnahmen vorgesehen. So sei für die durchgehende Strecke der A 3 sowie der A 2 ein lärmmindernder Fahrbahnbelag vorgesehen, heißt es in der Antwort der Regierung (19/28699) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (19/28151). Weiterhin seien entlang der Abschnitte der beiden Autobahnen sowie der Rampenverbindungen nahezu komplett „hochabsorbierende Lärmschutzwände“ vorgesehen, welche Höhen bis zu 13 Meter über Fahrbahn aufweisen. „Diese Lärmschutzmaßnahmen weisen ein hohes Schutzniveau auf“, schreibt die Bundesregierung. 90 Prozent der Gebäude könnten so aktiv geschützt werden. Für die restlichen Betroffenen bestehe Anspruch auf passiven Lärmschutz.