Verkehr und digitale Infrastruktur/Antwort - 10.05.2021 (hib 625/2021)

Berlin: (hib/HAU) Ursachen für Arbeitsunfälle an Oberleitungen der Bahn sind laut Bundesregierung häufig verhaltensbezogene Fehler der betroffenen Personen. Würden alle Maßnahmen aus den Richtlinien der Deutschen Bahn AG (DB AG) eingehalten und die „fünf Sicherheitsregeln der Elektrotechnik“ umgesetzt, könnten die Arbeiten an der Oberleitung sicher durchgeführt werden. Zudem gebe es jährliche Arbeitsschutzunterweisungen, bei denen konkrete Unfallereignisse zur Sensibilisierung der Mitarbeiter besprochen werden, heißt es in der Antwort der Regierung (19/28924) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (19/28094).