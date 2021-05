Anteil schwerbehinderter Beschäftigter in Ministerien

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.05.2021 (hib 630/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach dem jeweiligen Anteil schwerbehinderter beziehungsweise gleichgestellter Beschäftigter im Bundeskanzleramt und den Bundesministerien in den Jahren 2018 und 2019 erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/29428). Auch möchte sie unter anderem wissen, wie hoch jeweils in den nachgeordneten Behörden des Bundes der Anteil solcher Beschäftigter in diesen beiden Jahren war.