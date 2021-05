Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.05.2021 (hib 630/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Einsätze von Freiwilligen Feuerwehren auf Bundesfernstraßen in den Jahren 2016 bis 2020 erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/29296). Auch will sie unter anderem erfahren, ob die Bundesregierung erwägt, die verfassungsrechtlichen Grundlagen für eine stärkere finanzielle Beteiligung des Bundes an den Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehren auf Bundesfernstraßen zu schaffen.