Bundesregierung: BaFin hat „effektiv gehandelt“

Finanzen/Antwort - 11.05.2021 (hib 634/2021)

Berlin: (hib/AB) Nach Auffassung der Bundesregierung hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Bezug auf die Greensill-Bank „effektiv gehandelt“. Das schreibt sie in ihrer Antwort (19/29018) auf eine Kleine Anfrage (19/28038) der AfD-Fraktion. Zu den Maßnahmen der BaFin im Einzelnen verweist sie auf den am 19. März 2021 an den Finanzausschuss des Bundestags übermittelten Bericht der BaFin.