Finanzen/Kleine Anfrage - 11.05.2021 (hib 634/2021)

Berlin: (hib/AB) Nach den Berliner Liegenschaften der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben und des Bundeseisenbahnvermögens erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/29201). Die Abgeordneten möchten unter anderem erfahren, welche Liegenschaften in Berlin für einen Verkauf in Betracht kommen, um Wohnraum zu schaffen.