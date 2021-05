Auswirkungen des Betätigungsverbots der Hisbollah

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.05.2021 (hib 635/2021)

Berlin: (hib/STO) Nach den Auswirkungen des Betätigungsverbots der islamistischen Hisbollah vom April 2020 auf die Aktivitäten ihrer Unterstützer in Deutschland erkundigt sich die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/29413). Unter anderem will sie wissen, ob als Reaktion auf das Betätigungsverbot für die Hisbollah Reise- oder Abwanderungsbewegungen von Personen aus dem Umfeld der Hisbollah in Deutschland beobachtet wurden.