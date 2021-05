Zahl ausreisepflichtiger Syrer erfragt

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 11.05.2021 (hib 635/2021)

Berlin: (hib/STO) Wie viele ausreisepflichtige syrische Staatsbürger derzeit mit welchem Aufenthaltsstatus in Deutschland leben, möchte die Fraktion Die Linke von der Bundesregierung erfahren. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (19/29447) unter anderem danach, wie viele dieser Personen nach der Dublin-Verordnung in einen anderen Mitgliedstaat überstellt werden sollen und wie viele dieser Personen nach Einschätzung der Bundesregierung für eine Abschiebung oder Ausreise nach Syrien oder in ein anderes Drittland in Betracht kommen.