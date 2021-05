Finanzen/Kleine Anfrage - 12.05.2021 (hib 637/2021)

Berlin: (hib/AB) Nach Rüstungslieferungen an die Türkei erkundigt sich die Fraktion Die Linke. In einer Kleinen Anfrage (19/29318) erkundigen sich die Abgeordneten unter anderem danach, wie hoch der Gesamtwert der erteilten Einzelgenehmigungen für den Export von Rüstungsgütern in die Türkei 2020 war.