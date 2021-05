KfW vervielfacht Kreditzusagen für Unternehmen NRW

Wirtschaft und Energie/Antwort - 12.05.2021 (hib 638/2021)

Berlin: (hib/AB) Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat im vergangenen Jahr 26.000 Kredite an Unternehmen in Nordrhein-Westfalen vergeben. Das sind nahezu doppelt so viele wie alle im Zeitraum zwischen 2015 und 2019 vergebenen Kredite zusammen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (19/29191) auf eine Kleine Anfrage (19/28719) der FDP hervor. Im Zeitraum 2015 bis 2019 vergab die KfW insgesamt 14.400 Kreditzusagen an Unternehmen in Nordrhein-Westfalen. Die Zahlen beziehen sich auf die gewerblichen Corona-Hilfsprogramme der KfW.