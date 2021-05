Linke erkundigt sich nach Wartezeiten an Visastellen

Auswärtiges/Kleine Anfrage - 14.05.2021 (hib 641/2021)

Berlin: (hib/AHE) Nach den Wartezeiten an deutschen Visastellen erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (19/29430). Die Abgeordneten fragen unter anderem nach der Zahl der Visumanträge auf Familiennachzug im Jahr 2020, den Wartezeiten für einen Termin zur Beantragung sowie nach „Überschreitungen der nach dem Visakodex vorgesehen Fristen zu maximal zulässigen warte beziehungsweise Bearbeitungszeiten“ in den vergangenen drei Jahren.