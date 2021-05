Grüne fragen nach Zustand von Schleusen, Wehren und Brücken

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 14.05.2021 (hib 642/2021)

Berlin: (hib/HAU) Nach dem Zustand der Schleusen, Wehre und Brücken an Rhein, Rhein-Herne-Kanal, Wesel-Datteln-Kanal, Datteln-Hamm-Kanal, Ruhr, Mosel sowie Saar erkundigt sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/29064). Die Abgeordneten wollen unter anderem wissen, welche Schleusen gegenwärtig aus welchen Gründen für den Schiffsverkehr gesperrt sind und wann jeweils mit einer Wiedereröffnung zu rechnen ist. Gefragt wird auch, welche Brücken an den genannten Wasserstraßen dringend sanierungsbedürftig sind.