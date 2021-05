Kontrolltätigkeit des Bundesamtes für Güterverkehr erfragt

Verkehr und digitale Infrastruktur/Kleine Anfrage - 18.05.2021 (hib 661/2021)

Berlin: (hib/HAU) Für die Kontrolltätigkeit des Bundesamtes für Güterverkehr (BAG) bei Lastkraftwagen interessiert sich die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen in einer Kleinen Anfrage (19/29133). Die Bundesregierung soll unter anderem darüber Auskunft erteilen, wie viele Lkw in den letzten fünf Jahren durch das BAG kontrolliert wurden und in wie vielen Fällen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren oder ein anderweitiges Verfahren eingeleitet wurde.