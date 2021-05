Datenbasis und Monitoring der Versorgungssicherheit

Wirtschaft und Energie/Antwort - 20.05.2021 (hib 683/2021)

Berlin: (hib/PEZ) Die Bundesregierung hat die Datenbasis und das Monitoring rund um die Versorgungssicherheit verteidigt. Alle bisherigen Analysen kämen zu dem Ergebnis, dass die Stromversorgung in Deutschland auch beim Ausstieg aus Kernenergie und dem Ende der Kohleverstromung sicher bleibt, erklärt sie in der Antwort (19/29249) auf eine Kleine Anfrage (19/28723) der FDP-Fraktion. Eine weitergehende „Stapelung“ von Risiken sei daher im Rahmen des Monitorings nicht sinnvoll. Die Bundesregierung kündigt in der Vorlage zudem weitere Gutachten zur „Resource Adequacy“ - des angemessenen Ausgleichs von Angebot und Nachfrage nach Strom - an.