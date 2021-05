Rückschlüsse auf die Rente

Arbeit und Soziales/Antwort - 25.05.2021 (hib 693/2021)

Berlin: (hib/CHE) Aus der Höhe des sozialversicherungspflichtigen Entgelts eines einzelnen Jahres kann nicht auf eine Erwerbskarriere und ebenso wenig auf die Einkommenssituation im Alter geschlossen werden. Das betont die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/29579) auf eine Kleine Anfrage (19/29056) der AfD-Fraktion. Die tatsächliche Höhe einer Rentenanwartschaft stehe erst dann fest, wenn die Versicherungsbiografie vollständig abgeschlossen sei. Darüber hinaus könne auch aus der Höhe einer Rentenanwartschaft in der gesetzlichen Rentenversicherung grundsätzlich nicht auf Bedürftigkeit in der Grundsicherung im Alter geschlossen werden, da weitere Alterseinkommen und der Haushaltskontext dabei nicht berücksichtigt würden, heißt es in der Antwort weiter.