Deutsche Flüchtlingspolitik gegenüber Hongkong thematisiert

Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 25.05.2021 (hib 695/2021)

Berlin: (hib/STO) Mit der „deutschen Flüchtlingspolitik gegenüber der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong“ befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/29740). Darin erkundigt sie sich danach, wie vielen Flüchtlingen aus der Sonderverwaltungszone seit den sogenannten „Mong Kok-Protesten“ im Februar 2016 in Deutschland Asyl gewährt wurde. Auch will sie wissen, was die ausschlaggebenden Gründe für die positiven Asylbescheide waren. Ferner fragt sie unter anderem, wie viele Asylgesuche abgelehnt wurden und was „die Gründe für die abgelehnten Asylgesuche“ waren.