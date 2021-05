Inneres und Heimat/Kleine Anfrage - 25.05.2021 (hib 696/2021)

Berlin: (hib/STO) Um Bewerbungen bei der Bundespolizei geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (19/29709). Darin führt die Fraktion aus, dass in der Antwort der Bundesregierung (19/28969) auf eine frühere Kleine Anfrage der Abgeordneten (19/28327) der prozentuale Anteil der Bewerber aufgelistet worden sei, die ausschließlich über eine deutsche Staatsangehörigkeit verfügen und in den Jahren 2018, 2019 und 2020 bei der Bundespolizei eingestellt wurden. Wissen will sie unter anderem, wie festgestellt wurde, „dass diejenigen Bewerber, die angegeben haben, sie verfügten ausschließlich über eine deutsche Staatsangehörigkeit, auch tatsächlich ausschließlich die deutsche Staatsangehörigkeit hatten“.