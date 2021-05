Offene Stellen in der Alten- und Krankenpflege

Arbeit und Soziales/Antwort - 27.05.2021 (hib 707/2021)

Berlin: (hib/CHE) Im April 2021 gab es nach Angaben der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) rund 20.000 gemeldete offene Stellen in der Altenpflege. Darunter waren13.000 mit dem Anforderungsniveau Experte/Expertin, Spezialist/in oder Fachkraft und 7.000 mit dem Anforderungsniveau Helfer/in. Zur gleichen Zeit gab es rund 16.000 gemeldete offene Stellen in der Berufsgruppe 813 (Gesundheits- und Krankenpflege, Rettungsdienst und Geburtshilfe). Darunter waren rund 15.000 mit dem Anforderungsniveau Experte/Expertin, Spezialist/in oder Fachkraft und 1.400 mit dem Anforderungsniveau Helfer/in. Diese Zahlen nennt die Bundesregierung in ihrer Antwort (19/29685) auf eine Kleine Anfrage (19/29153) der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Die Regierung verweist zugleich darauf, dass die Sicherung der Fachkräftebasis in der Pflege zu ihren wichtigsten Anliegen gehört und erläutert die von ihr initiierte Konzertierte Aktion Pflege (KAP).