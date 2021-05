Wirkung des Gases Sulfurylflourid auf das Klima

Ernährung und Landwirtschaft/Kleine Anfrage - 27.05.2021 (hib 707/2021)

Berlin: (hib/EIS) Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen interessiert sich in einer Kleinen Anfrage (19/30017) für Maßnahmen zur Vermeidung der klimaschädlichen Wirkung von Sulfurylflourid. Das Gas werde als Biozid zur Behandlung von Nüssen, Trockenfrüchten und Holz eingesetzt. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie sich die Einsatzmenge von Sulfurylflourid seit dem Jahr 2015 in Deutschland und in der EU entwickelt hat und welche Einsatzbereiche für mögliche Steigerungen verantwortlich sind.