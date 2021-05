FDP fragt nach Online-Banking bei älterer Generation

Finanzen/Kleine Anfrage - 27.05.2021 (hib 713/2021)

Berlin: (hib/AB) Was die zunehmende Digitalisierung von Bankgeschäften für die ältere Generation bedeutet, möchte die FDP-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (19/30015) erfahren. Die Abgeordneten erkundigen sich unter anderem nach dem Rückbau von Bankfilialen in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren.